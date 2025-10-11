Житель Новой Зеландии попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого длинного имени, которое состоит из 2 тысяч 253 слов. Об этом сообщается на сайте справочника.

Ранее мужчину звали Лоуренс Уоткинс, он изменил свое имя в 1990 году, после чего ему пришлось судиться с местными властями. В итоге суд встал на сторону новозеландца, власти зарегистрировали его имя. Однако им пришлось изменить законодательство, чтобы другие граждане не смогли сделать то же самое.

«Меня всегда завораживали странные и необычные рекорды, которых люди добивались, и я очень хотел стать частью этой сцены. Я прочитал Книгу рекордов Гиннесса от корки до корки, чтобы понять, какой рекорд я мог бы побить. И единственным, на который у меня был шанс, оказался тот, где нужно добавить больше имен, чем у нынешнего рекордсмена», — объяснил мужчина.