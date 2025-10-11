21:41
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

Новозеландец попал в Книгу рекордов Гиннесса — имя состоит из 2 тысяч 253 слов

Житель Новой Зеландии попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого длинного имени, которое состоит из 2 тысяч 253 слов. Об этом сообщается на сайте справочника.

Ранее мужчину звали Лоуренс Уоткинс, он изменил свое имя в 1990 году, после чего ему пришлось судиться с местными властями. В итоге суд встал на сторону новозеландца, власти зарегистрировали его имя. Однако им пришлось изменить законодательство, чтобы другие граждане не смогли сделать то же самое.

«Меня всегда завораживали странные и необычные рекорды, которых люди добивались, и я очень хотел стать частью этой сцены. Я прочитал Книгу рекордов Гиннесса от корки до корки, чтобы понять, какой рекорд я мог бы побить. И единственным, на который у меня был шанс, оказался тот, где нужно добавить больше имен, чем у нынешнего рекордсмена», — объяснил мужчина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346858/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
Американский актер Том Круз занесен в Книгу рекордов Гиннесса
Казахская национальная одежда попала в Книгу рекордов Гиннесса
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Год не&nbsp;прошел, а&nbsp;дорога поплыла. В&nbsp;БГК критикуют работу &laquo;Бишкекасфальтсервиса&raquo; Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
21:34
Telegram выпустил обновление: новые функции и улучшенный визуал Telegram выпустил обновление: новые функции и улучшенны...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 октября: местами дожди
20:26
Новозеландец попал в Книгу рекордов Гиннесса — имя состоит из 2 тысяч 253 слов
19:49
Северная Корея показала новую межконтинентальную ракету
19:16
Башар Асад живет в «Москва-Сити», где ему принадлежит около 20 квартир