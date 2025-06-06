Том Круз занесен в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в фильме «Миссия невыполнима». Об этом сообщается на сайте Книги рекордов.

Американский актер попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку, исполненному на съемках последнего фильма франшизы «Миссия невыполнима».

Фото из архива. Американский актер Том Круз занесен в Книгу рекордов Гиннесса

«Восьмая, последняя на сегодняшний день часть франшизы «Миссия невыполнима — Финальная расплата» по-настоящему подняла планку — зрелищные трюки Тома на съемках фильмах позволили ему вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком», — говорится в сообщении.

Актер выполнил 16 дублей во время съемок сцены с прыжком. Он спрыгивал с вертолета с пропитанным зажигательной смесью парашютом, который позже воспламенялся, актер избавлялся от него, открывал запасной парашют и успешно приземлялся.

«Ни один другой актер или каскадер не приближался к такому количеству смертельных прыжков», — отметили в Книге рекордов.

62-летний Том Круз пытается самостоятельно выполнять как можно большее число трюков на киносъемках, утверждая, что это делает его фильмы более аутентичными. Чаще всего актер делает это на съемках лент франшизы «Миссия невыполнима», последняя из которых вышла в прокат в США в конце мая.

Тому Крузу также принадлежит другой титул в Книге рекордов Гиннесса — участие в самой длительной серии фильмов, собиравших более $100 миллионов в прокате.

Актер выполнил 16 дублей во время съемок сцены с прыжком с вертолета с горящим парашютом.