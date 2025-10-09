18:04
Общество

Для первых классов издан учебник «Естественные науки — Я и мир»

Для общеобразовательных организаций с кыргызским и русским языками обучения издан новый учебно-методический комплекс (УМК) «Естественные науки — Я и мир» для 1-х классов. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, УМК (учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие) подготовлен в издательстве «Окуу китеби» и отпечатан в типографии «Учкун» тиражом 295 тысяч 880 экземпляров.

Финансирование осуществлено за счет республиканского бюджета.

В настоящее время напечатанные комплекты доставляются в региональные отделы образования, после чего будут распределены по государственным и муниципальным школам.

Как сообщалось ранее, в текущем году школы Кыргызстана будут обеспечены учебно-методическими комплексами «Естественные науки — Я и мир» для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. Именно они поэтапно переходят первыми на 12-летнюю программу.

Общий тираж составит 1 миллион 236 тысяч 830 экземпляров.
