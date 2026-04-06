Издательский дом «Кыргыз Туусу» меняется: ремонт, цифра и новые подходы

Издательский дом «Кыргыз Туусу» начинает масштабные изменения — от капитального ремонта здания до цифрового вещания. В ближайшее время появится единая онлайн-платформа, объединяющая все издания холдинга.

Генеральный директор издательского дома «Кыргыз Туусу» Галина Байтерек на круглом столе «Когда дети будут в главное роли?» заявила о начале масштабных реформ в работе медиаструктуры. По ее словам, изменения затрагивают как инфраструктуру, так и формат подачи контента.

Фото 24.kg. Галина Байтерек (слева)

Одним из ключевых направлений станет переход на цифровое вещание. В ближайшее время планируется запуск единого сайта, на котором будут объединены все издания: кыргызскоязычная газета «Кыргыз Туусу», русскоязычная газета «Слово Кыргызстана», журнал «Ала-Тоо» и детский журнал «Байчечекей».

Как подчеркнула Галина Байтерек, новостной контент будет в первую очередь публиковаться на сайте, тогда как печатные издания сосредоточатся на аналитике и более глубоком разборе тем.

«Мы хотим не просто информировать, а объяснять — почему происходят те или иные события. Также важная задача — повысить интерес к чтению, особенно среди детей и в обществе в целом, поскольку в последние годы он заметно снизился», — добавила она.