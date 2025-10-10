От глиняных замков до архитектуры будущего: путь созидания Улана Батырбекова

Каждый архитектор начинает с мечты. Для некоторых эти мечты — линии на чертежной бумаге, для других — меняющийся под их влиянием городской силуэт. Но для Улана Батырбекова все началось с глины — детские игры стали предвестниками его профессии. Сегодня он известный архитектор и дизайнер, реализовавший более 50 проектов в Центральной Азии, лауреат премии «Архитектор года» и создатель архитектурного стиля крупных брендов региона. Сейчас Улан живет в Чикаго, и его история только начинается в новой стране.

Рождение архитектора: кружок в мир форм и смыслов Родившийся в 1985 году в Бишкеке, Улан с детства проявлял страсть к созданию пространств. Не просто строил из кубиков — он лепил из глины миры, в которых линии и текстуры имели смысл. Его первым настоящим «учебным классом» стал кружок керамики в эстетическом центре «Балажан», куда его отвела мама — первый критик сына и самый верный союзник.

Я рано понял: пространство может быть не просто функциональным — оно может быть эмоциональным, содержательным, живым. Улан Батырбеков

В ранние годы большим вдохновением для молодого архитектора стали работы Пабло Пикассо с его выразительным минимализмом и труды выдающегося американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта, основанные на принципе «форма следует за функцией». Эти две идеи — эмоциональная глубина и функциональная гармония — до сих пор служат основным направлением в его работе. В своих работах Улан стремится не просто проектировать здания, а формировать качественную среду, в которой человеку комфортно, эстетично и функционально.

Архитектура как язык бренда и города Карьера Улана Батырбекова развивалась стремительно. Еще будучи студентом, он прошел стажировку в архитектурных бюро, а вскоре после окончания университета присоединился к ОсОО «Aрт-Тек». Это была платформа, где архитектура, брендинг и проектирование инфраструктуры были тесно взаимосвязаны.

В «Aрт-Тек» Улан руководил проектами, определяющими визуальный стиль крупных энергетических брендов Кыргызстана. Его наиболее важным вкладом стало проектирование более 50 автозаправочных станций, принадлежащих одной из крупнейших компаний России, в соответствии с разработанной им модульной системой зонирования. Этот подход не только оптимизировал строительные процессы, но и создал новый стандарт комфорта для пользователей.

Это был первый и самый сложный опыт для молодого специалиста, поскольку проект продолжался в сложных переговорах с головным офисом в РФ с жесткими сроками и ограниченным бюджетом.

Однако Улан Батырбеков вместо того, чтобы отступить, решил бороться: он провел десятки рабочих встреч, нашел конструктивные решения, позволяющие снизить затраты без ущерба для качества, и разработал концепцию, одобренную на всех уровнях.

В результате этот проект стал первым шагом к ряду долгосрочных заказов и открыл ему путь к должности главного архитектора-дизайнера.

В одном из интервью Улан поделился случаем, который особенно запомнился ему. После завершения реконструкции АЗС в столице он стал свидетелем слов пожилого водителя: «Словно не в Бишкеке — будто в Европе. Хочется просто постоять». Это был момент, когда архитектор понял: его работа действительно влияет на людей. Не абстрактно, а буквально.

Дальше больше

Кроме того, под руководством Улана Батырбекова клиентские зоны одного из крупнейших банков страны претерпели трансформацию, ориентированную на адаптивное освещение, гибкое планирование и визуальную легкость. Эти проекты стали примерами того, что даже функциональные пространства могут быть гуманными, технологичными и красивыми, а также позволили сократить энергопотребление на 35 процентов.

Еще одним крупномасштабным проектом архитектора стало строительство сети кинотеатров в различных городах Кыргызстана. По словам Улана, процесс реализации проекта включает в себя акустику помещения, захватывающую форму, архитектурное освещение и управление потоком зрителей, и все это адаптируется к местной инфраструктуре. Эти комплексы считаются одними из самых амбициозных проектов в сфере развлечений в регионе с архитектурной точки зрения. Заказчики неоднократно хвалили архитектора за его умение сочетать международные стандарты дизайна с местной самобытностью, создавая символические пространства, которые повышают качество общественной среды.

От авторских решений к социальной миссии

Фото из личного архива. Успешный архитектор ищет смысл в каждом проекте, не ограничиваясь стандартами

Улан Батырбеков не ограничивается коммерческой архитектурой. Один из его эмоционально значимых проектов — первый в Кыргызстане женский приют. Улан признается: «Этот проект потребовал не только архитектурной чуткости, но и личной эмпатии. Я понял, что архитектура — это и про безопасность, и про восстановление достоинства».

Он также разрабатывал культурные пространства, такие как Urban Beach на Иссык-Куле. По словам собеседника, это было не просто обновление набережной на берегу озера, а создание общего, инклюзивного пространства для семей, детей и пожилых людей.

Успешный архитектор ищет смысл в каждом проекте, не ограничиваясь стандартами. Это позволяет создавать архитектуру, которая более долговечна, чем тенденции, отражает ценности бренда и остается в памяти людей.

Свою профессиональную миссию он видит в том, чтобы внедрять инновации в архитектуру повседневных пространств, делая города более комфортными, выразительными и устойчивыми к будущему.

Признание: от национальных наград до международного внимания

Фото из личного архива. Улан Батырбеков получил престижную награду «Архитектор года в сфере общественных пространств» на Национальной бизнес-премии России

В 2025-м Улан Батырбеков получил престижную награду «Архитектор года в сфере общественных пространств» на Национальной бизнес-премии России. Его работы отмечены за оригинальность, высокую реализацию и вклад в развитие визуальной среды будущего. Также он удостоился Почетной грамоты от Министерства экономики Кыргызстана за вклад в развитие экономики страны.

В Центре конкурентоспособности агробизнеса также отметили профессиональный вклад креативного Улана Батырбекова в развитие архитектурной среды, способствующей продвижению сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.

Он является членом Союза архитекторов КР как признанный специалист с более чем 13-летним опытом работы. Кроме того, в этом году Улан вступил в IDSA — Industrial Designers Society of America, одну из ведущих дизайнерских ассоциаций США. Принимая участие в тематических дебатах и мероприятиях, он уже вносит свой вклад в развитие архитектуры и дизайна Соединенных Штатов.

Новый этап: американская глава

Сегодня Улан Батырбеков находится в Чикаго (США), где архитектура уже давно стала частью культурной ДНК. Здесь он планирует не просто продолжать работать, а привнести свою экспертизу в американскую практику, особенно в сферах инфраструктуры, urban design и брендинга общественных пространств.

Фото из личного архива. Профессиональная миссия Улана звучит просто, но амбициозно: «Внедрять инновации в архитектуру повседневных пространств, делая города более комфортными, выразительными и устойчивыми к будущему»

«Я вижу, как города Соединенных Штатов все больше нуждаются в комфортных, эффективных и устойчивых решениях. Мой опыт на стыке архитектуры и брендинга — это мой вклад в будущее американских городов», — говорит архитектор.

В его планах — сотрудничество с бюро, участие в конкурсах, создание центра архитектурного обмена между Центральной Азией и США. Профессиональная миссия Улана звучит просто, но амбициозно: «Внедрять инновации в архитектуру повседневных пространств, делая города более комфортными, выразительными и устойчивыми к будущему».

Путь созидания

Улан Батырбеков не только архитектор, но и стратег, художник и рассказчик в одном лице. Его проекты — это не здания, а пространства со смыслом. Его путь — пример того, как профессионализм, внимание к человеку и страсть к делу могут изменить целые города.

Путь архитектора показывает, как эта сфера может соединять техническое и человеческое, преображая не только ландшафты, но и жизни. Как он сам говорит: «Архитектура в своем наилучшем проявлении — это не только о том, что мы строим. Это о том, как мы заботимся о людях, которые живут в этих пространствах».

А сейчас Улан в США — с тем же вниманием, тем же видением и тем же стремлением: создавать архитектуру, которая не просто строится, а живет.