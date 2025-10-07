Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов

Скончался бывший глава ОАО «Кыргызиндустрия» Жарасул Абдураимов. Об этом в социальных сетях сообщили близкие семьи.

Он родился в 1960 году в селе Гульчо Алайского района Ошской области. Окончил в 1984 году Уральский политехнический институт имени Кирова по специальности «инженер-механик электронной техники».

Трудовую деятельность начал экспертом по развитию промышленного сектора КР в проекте Азиатского банка развития «Присоединение к Евразийскому экономическому союзу — использование возможностей и устранение рисков».

С 1990-х руководил крупнейшими заводами страны. С сентября 2013 года по апрель 2015 года работал в ЗАО «Кумтор Голд Компани» — заместителем директора по развитию местного снабжения и возглавлял проект промышленного развития и создания рабочих мест на Иссык-Куле.

Был начальником отдела технического регулирования Минэкономразвития. Работал директором ОсОО «Munai ExIm», представителем JONWAI Machinery Works Co., Ltd в Кыргызстане.

Он также был экспертом по промышленному развитию КР в проекте Азиатского банка развития, начальником управления технического регулирования в Министерстве экономического развития и торговли, советником министра экономики, полномочным представителем правительства в Ошской области.