Демонтаж в жилых массивах Бишкека временно приостановлен

Мэрия Бишкека временно приостановила проведение демонтажных работ в жилых массивах столицы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Решение приняли во избежание ситуации, при которой горожане могли бы остаться без жилья перед началом отопительного сезона.

Власти города убедительно просят соблюдать порядок строительства и земельного пользования: не захватывать самовольно земельные участки, не строить незаконно индивидуальные жилые дома на своих земельных участках без соответствующих разрешительных документов и не увеличивать самовольно свои отведенные земельные участки за счет муниципальной территории.