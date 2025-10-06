Примерно каждый восьмой человек на планете живет в неформальных поселениях, а более 300 миллионов людей вовсе не имеют дома. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, проблемы, связанные с жильем, касаются не только развивающихся стран. Например, в таких богатых государствах, как США, многие молодые люди не могут позволить себе достойное жилье.

Ежегодно в первый понедельник октября отмечают Всемирный день Хабитат. Он призван напомнить миру о праве каждого человека на достойное жилье, а также о важности развития городов и других населенных пунктов.

В 2025-м день проходит под темой «Городские решения по преодолению кризиса». В ООН привлекают внимание к масштабируемым решениям проблем, связанных с вынужденным перемещением.

В своем послании по случаю этой даты Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил: «Конфликты, политическая нестабильность и чрезвычайная климатическая ситуация вынудили 123 миллиона человек покинуть свои дома, и большинство из них ищут безопасности в городах и поселках, которые уже испытывают трудности».

Он подчеркнул, что именно города способны предложить эффективные решения.