В Караколе подготовили новый Генеральный план развития города

В Караколе начали работу над Генеральным планом города — документом, который определит направление развития инфраструктуры, архитектуры и туризма до 2050 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Фото мэрии. В Караколе готовят новый Генеральный план развития города

Новый план прошел согласование на городском градостроительном совещании и сейчас готовится к общественному обсуждению в течение двух месяцев.

Согласно проекту, план охватывает исторический центр города и предусматривает расширение территории областного центра. В плане заложены зоны высотных домов, смешанного использования и жилых кварталов с учетом рельефа и существующей застройки.

Мэр Каракола Каныбек Адиев ранее озвучивал ключевые направления развития: создание двухкилометровой набережной вдоль реки, благоустройство аллеи на улице Масалиева с озеленением и освещением, модернизация ирригационной системы, поддержка туристической и коммерческой инфраструктуры.

Президент Садыр Жапаров 8 августа ознакомился с этими планами, поручив муниципалитету подготовить детальные сметы расходов и обеспечить рациональное, целевое использование ресурсов.