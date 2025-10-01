15:17
Общество

В Иссык-Атинском районе временно закроют железнодорожный переезд

2 октября 2025 года с 08.00 до 17.00 будет закрыт железнодорожный переезд на 3 тысячи 792-м километре перегона Аламедин – Кант (улица Маяковского, село Новопокровка, Иссык-Атинский район).

Как сообщили в железнодорожной службе, движение ограничат в связи с проведением путевых ремонтных работ. Объезд для автотранспорта предусмотрен по улице Заречной (с южной стороны).

Железнодорожники принесли извинения жителям и водителям за временные неудобства и попросили учитывать изменения при планировании маршрута.
