Общество

Назгуль Турдубекова: Смертная казнь — это не решение от тяжких преступлений

Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки Айсулуу находится под личным контролем президента КР Садыра Жапарова. Глава государства с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении, которое потрясло общественность.

Президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова высказала свое мнение 24.kg.

По ее мнению, важно, что президент берет под личный контроль вопрос безопасности женщин и детей.

«Но как практик по борьбе с насилием хочу отметить, что смертная казнь не сможет решить эту проблему. Почти все убийства девочек, девушек и женщин были со стороны лиц, которые были ранее осуждены за изнасилования и убийства. Это были не просто мимо проходящие люди, а лица, склонные к проявлению жестокости. Поэтому необходимо вводить систему мониторинга со стороны государственных органов за тем, чтобы они проходили постоянную коррекционную терапию и были под контролем МВД.

Также нужно наладить систему взаимообмена с МВД стран СНГ, так как некоторые преступники отбывали срок за преступления против личности в России или других странах. Получается, что можно спасти детей и женщин через фокусированную работу», — считает Назгуль Турдубекова.

Правозащитник отмечает, что в целом по введению смертной казни нет надежных доказательств, что этот вид наказания снижает уровень убийств — большинство исследований не подтверждают устойчивый сдерживающий эффект.

«И это факт. Также есть большие риски, что будут ошибки в работе следователей, судов. В Кыргызстане не проводятся ДНК-экспертизы. Могут быть вынесены ошибочные решения, в результате которых могут быть казнены невиновные лица, а в этом случае компенсировать жизнь людей будет невозможно. Также смертная казнь экономически чаще дороже: уголовные процессы по делам с возможной смертной казнью и последующие апелляции обходятся государству значительно дороже, чем варианты с пожизненным заключением», — добавила она.

Правозащитник рассказала, что, по данным Amnesty International, в 2024 году было зафиксировано 1 тысяча 518 исполненных казней (рост на 32 процента относительно 2023 года), причем большинство казней пришлось на несколько стран.

«При этом число стран, отменивших казнь в законе, продолжает увеличиваться — 113 стран на конец 2024 года. Это показывает, что глобально цифры расходятся: сокращение числа стран-исполнителей, но резкие всплески в отдельных юрисдикциях.

Альтернатива смертной казни всегда более эффективна. Нужно вводить нулевую толерантность ко всем видам насилия. Люди знают о насилии, но не вмешиваются («это семейное дело»). Такие установки в обществе и воспитание через физические наказания снижают уровень чувствительность к насилию и позволяют «процветать» этому преступлению. В целом любую борьбу против насилия нужно вести системно», — резюмировала Назгуль Турдубекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345583/
просмотров: 537
