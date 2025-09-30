18:50
Общество

В Кыргызстане предлагают разрешить кальяны в кафе и ресторанах при лицензии

На общественное обсуждение вынесен проект закона о внесении изменений в ряд законодательных актов.

Согласно документу, владельцам заведений общепита разрешат оборудовать специальные изолированные помещения для курения табака и нетабачных смесей с использованием кальянов. При этом они должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам, утвержденным кабинетом министров.

Также проект предусматривает введение обязательного лицензирования такой деятельности. Поправки в Кодекс о правонарушениях устанавливают ответственность за организацию курения кальянов в кафе и ресторанах без лицензии.

Законопроект опубликован для общественного обсуждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345476/
