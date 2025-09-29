Форум «Время действовать» объединил студентов из семи областей Кыргызстана

Более 100 студентов из семи областей Кыргызстана — Иссык-Кульской, Ошской, Нарынской, Таласской, Чуйской, Джалал-Абадской и Баткенской — объединил форум студенческих инициатив «Время действовать».

Его целью стали создание сообщества молодых лидеров, развитие гражданских инициатив и укрепление диалога между студентами и государственными структурами. В течение трех дней участники обсуждали актуальные вызовы, представляли собственные проекты и получали новые навыки — от мобилографии и самопрезентации до эффективных коммуникаций. Форум стал пространством для обмена опытом, налаживания партнерских связей и поиска современных решений для развития общества.

Директор регионального офиса «Евразия Кей Джи» Кымбат Урумкулова отметила, что идеи и проекты, представленные участниками, нашли поддержку со стороны общественного фонда «Евразия». По ее словам, они во многом совпадают с такими актуальными приоритетами современного общества, как укрепление единства, сохранение культурного наследия и развитие экологической ответственности.

«Форум «Время действовать» проявил настоящих лидеров. Мы верим, молодежь — это не только будущее, но сегодня это уже и наше настоящее. Именно благодаря вам строятся мосты, находятся современные решения, рождается вдохновение и объединяются люди», — подчеркнула Кымбат Урумкулова.

Как отметил заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Тимурлан Ажымалиев, государство активно реализует программу молодежной политики по ключевым направлениям, таким как развитие волонтерства, поддержка молодежного предпринимательства, формирование цифровых навыков, продвижение культурных инициатив и расширение гражданского участия.

«Хочу поблагодарить общественный фонд «Евразия Кей Джи» за организацию такой площадки для молодежи. Сегодня мы видим, что диалог культур, уважение традиций и совместное созидание способны приносить практическую пользу обществу. Самое главное — это вера в то, что будущее нашей страны строится на прочной основе дружбы, взаимопонимания и ответственности перед молодым поколением», — сказал он.

Мероприятие организовано АНО «Евразия» при содействии Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики. Форум проходил с 26 по 28 сентября на берегу озера Иссык-Куль.