13:08
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Форум «Время действовать» объединил студентов из семи областей Кыргызстана

Более 100 студентов из семи областей Кыргызстана — Иссык-Кульской, Ошской, Нарынской, Таласской, Чуйской, Джалал-Абадской и Баткенской — объединил форум студенческих инициатив «Время действовать».

Его целью стали создание сообщества молодых лидеров, развитие гражданских инициатив и укрепление диалога между студентами и государственными структурами. В течение трех дней участники обсуждали актуальные вызовы, представляли собственные проекты и получали новые навыки — от мобилографии и самопрезентации до эффективных коммуникаций. Форум стал пространством для обмена опытом, налаживания партнерских связей и поиска современных решений для развития общества.

Директор регионального офиса «Евразия Кей Джи» Кымбат Урумкулова отметила, что идеи и проекты, представленные участниками, нашли поддержку со стороны общественного фонда «Евразия». По ее словам, они во многом совпадают с такими актуальными приоритетами современного общества, как укрепление единства, сохранение культурного наследия и развитие экологической ответственности.

«Форум «Время действовать» проявил настоящих лидеров. Мы верим, молодежь — это не только будущее, но сегодня это уже и наше настоящее. Именно благодаря вам строятся мосты, находятся современные решения, рождается вдохновение и объединяются люди», — подчеркнула Кымбат Урумкулова.

Как отметил заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Тимурлан Ажымалиев, государство активно реализует программу молодежной политики по ключевым направлениям, таким как развитие волонтерства, поддержка молодежного предпринимательства, формирование цифровых навыков, продвижение культурных инициатив и расширение гражданского участия.

«Хочу поблагодарить общественный фонд «Евразия Кей Джи» за организацию такой площадки для молодежи. Сегодня мы видим, что диалог культур, уважение традиций и совместное созидание способны приносить практическую пользу обществу. Самое главное — это вера в то, что будущее нашей страны строится на прочной основе дружбы, взаимопонимания и ответственности перед молодым поколением», — сказал он.

Мероприятие организовано АНО «Евразия» при содействии Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики. Форум проходил с 26 по 28 сентября на берегу озера Иссык-Куль. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345247/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
«Евразия» запустила проект «Социальная корзина»: продукты станут доступнее
Минкультуры КР и «Евразия Кей Джи» подписали меморандум о сотрудничестве
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 1&nbsp;октября В Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на 29 сентября — 1 октября
Бизнес
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
29 сентября, понедельник
12:37
Выборы-2025. Админресурс в прежних объемах использоваться не будет — Маматов Выборы-2025. Админресурс в прежних объемах использовать...
12:34
Под видом агитаторов проникают в дома. В ЦИК предупреждают о мошенниках
12:32
В Джалал-Абадской области задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника ГКНБ
12:32
Выборы-2025. Новое оборудование минимизирует большие затраты
12:22
Реванш. Айнуска Калил кызы завоевала первое место на полумарафоне в Алматы