Внимание! В Бишкеке изменена схема движения 11 автобусов

В Бишкеке изменена схема движения 11 автобусов, сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, сегодня, 28 сентября, временно перекроют дороги на проспекте Жибек Жолу в связи со строительством нового моста.

Уточняется, что участок проспекта Жибек Жолу — от улицы Осмонкула до улицы Торекула Айтматова — временно закрывается для движения транспорта в связи с началом строительства нового моста.

Новая конструкция моста будет расширена с двух до шести полос. Длина моста составит 25 метров, ширина — 34,3 метра. С обеих сторон предусмотрены пешеходные тротуары шириной по 3 метра.

В связи с перекрытием движения временно изменяется схема движения автобусных маршрутов № 13, 35, 36, 40, 45, 48, 100, 101, 118, 169 и 175.

Муниципалитет просит горожан заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные улицы — У. Салиевой, М. Джалиля и Фрунзе.