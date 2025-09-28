10:27
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым 28 сентября в Бишкеке было в 2001 году

Самым жарким 28 сентября в Бишкеке было в 2001 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,4 градуса.

Самым холодным — в 1956-м, когда температура составила −0,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет 18,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года со среднемесячной температурой +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го со средней температурой +14,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 27 сентября в столице ясно. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью — до +12.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345166/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым 27 сентября в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым жарким 21 сентября в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым жарким 20 сентября в Бишкеке было в 2003 году
Температурные рекорды. Самым жарким 14 сентября в Бишкеке было в 1989 году
Температурные рекорды. Самым жарким 13 сентября в Бишкеке было в 1945 году
Температурные рекорды. Самым жарким 7 сентября в Бишкеке было в 1947 году
Температурные рекорды. Самым жарким 6 сентября в Бишкеке было в 2005 году
Температурные рекорды. Август 2025 года был жарче обычного, но рекорд не побил
Температурные рекорды. Самым жарким 31 августа в Бишкеке было в 2010 году
Температурные рекорды. Самым жарким 30 августа в Бишкеке было в 2007 году
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Реконструкция развязки на&nbsp;улице Алма-Атинской парализовала движение в&nbsp;Бишкеке Реконструкция развязки на улице Алма-Атинской парализовала движение в Бишкеке
Бизнес
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
28 сентября, воскресенье
10:21
В части Бишкека 29 сентября отключат подачу питьевой воды В части Бишкека 29 сентября отключат подачу питьевой во...
10:00
В Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на 29 сентября — 1 октября
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым 28 сентября в Бишкеке было в 2001 году
09:00
Неделя-24. Зимой вновь будут отключать свет, и Кыргызстан остался без парламента
08:32
Внимание! В Бишкеке изменена схема движения одиннадцати автобусов
27 сентября, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:31
OpenAI добавила в ChatGPT проактивного помощника: будет работать по ночам
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 сентября: без осадков