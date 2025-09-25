Представитель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики продолжают проводить встречи с гражданами в регионах страны.

Напомним, что данные встречи проходят с целью разъяснения населению изменений в Конституционный Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

Особый интерес у избирателей вызвали вопросы о порядке проведения дистанционного голосования, правилах голосования за кандидатов, требованиях к кандидатам и другие.

Члены ЦИК пояснили, что, если избиратель по каким-либо причинам не может проголосовать на участке по месту постоянной регистрации, он имеет право сделать это в другом округе. Однако не допускается дистанционное голосование вне своего избирательного участка в пределах одного округа.

Также было подчеркнуто, что каждый избиратель может отдать свой голос только за одного кандидата в каждом многомандатном избирательном округе. Подробно разъяснено правило: «Один избиратель – один кандидат – один голос».

Фото ЦИК. Встречи

Во встречи активно вовлекаются представители областных и городских властей, акимы, руководители районных организаций и учреждений, главы айыл окмоту, председатели и депутаты местных кенешей, главы сел, руководители образовательных учреждений, аксакалы, молодежные и женские советы, а также активные жители.

В среднем число участников на встречах составляет от 50 до 400 человек. Встречи с населением будут продолжаться.