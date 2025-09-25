10:11
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Общество

ЦИК напоминает правило выборов: «Один избиратель — один кандидат — один голос»

Представитель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики продолжают проводить встречи с гражданами в регионах страны.

Напомним, что данные встречи проходят с целью разъяснения населению изменений в Конституционный Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

Особый интерес у избирателей вызвали вопросы о порядке проведения дистанционного голосования, правилах голосования за кандидатов, требованиях к кандидатам и другие.

Члены ЦИК пояснили, что, если избиратель по каким-либо причинам не может проголосовать на участке по месту постоянной регистрации, он имеет право сделать это в другом округе. Однако не допускается дистанционное голосование вне своего избирательного участка в пределах одного округа.

Также было подчеркнуто, что каждый избиратель может отдать свой голос только за одного кандидата в каждом многомандатном избирательном округе. Подробно разъяснено правило: «Один избиратель – один кандидат – один голос».

ЦИК
Фото ЦИК. Встречи

Во встречи активно вовлекаются представители областных и городских властей, акимы, руководители районных организаций и учреждений, главы айыл окмоту, председатели и депутаты местных кенешей, главы сел, руководители образовательных учреждений, аксакалы, молодежные и женские советы, а также активные жители.

В среднем число участников на встречах составляет от 50 до 400 человек. Встречи с населением будут продолжаться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344826/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
В ЦИК избрали двух новых членов: один из них — бывший госсекретарь
Жогорку Кенеш досрочно освободил от должности члена ЦИК Анар Дубанбаеву
ЦИК: Граждане Кыргызстана смогут проголосовать на выборах дистанционно
ЦИК утвердила новый порядок формирования и уточнения списков избирателей
Логика самороспуска Жогорку Кенеша или принять неизбежное
Дастан Бекешев: Парламент готовится к самороспуску, кампания будет сокращенной
Один избиратель — один кандидат. ЦИК КР усиливает разъяснительную работу
Парламент досрочно прекратил полномочия члена ЦИК Гульшаркан Култаевой
ЦИК КР ведет подготовительные работы по техническому обеспечению выборов
Гулшаркан Култаева подала заявление об уходе с должности члена Центризбиркома
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Бизнес
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
25 сентября, четверг
10:10
Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе ушел в отставку Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской бо...
10:09
О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
10:02
В Бишкеке перекрыли участок проспекта Айтматова. Мэрия не сообщала
10:00
Фондовая биржа — это маркетплейс, но вместо одежды и гаджетов торгуют акциями
09:55
Сезон вирусных заболеваний. Медики напомнили о том, как не заболеть