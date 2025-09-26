В Бишкеке 26 сентября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +26 градусов.

У кого намечается той

Максат Тентимишов

Родился 26 сентября 1971 года. Генеральный консул Кыргызстана в Екатеринбурге (Россия).

Ольга Артамонова

Родилась 26 сентября 1977 года. Мастер спорта международного класса по дзюдо, тренер, участница летних Олимпийских игр в Сиднее, призер чемпионатов Азии.

Памятные даты

Всемирный день контрацепции

26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые отмечен Всемирный день контрацепции.

Всемирный день контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на людей репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно, и абортов), а главный девиз: Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility («Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность»).

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист Кыргызстана Марат Сарулу

Родился 26 сентября 1957 года в Таласской области. Лауреат Государственной премии КР имени Токтогула, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер и сценарист.

Был членом Союза кинематографистов КР, а также Союза кинематографистов СНГ и Балтии.

Один из зачинателей «новой кыргызской волны» 1990-х. Призер многих международных кинофестивалей.

В качестве сценариста участвовал в съемках семи фильмов, в том числе «Плач о манкурте», «Бешкемпир», «Млечный Путь», «Буранный полустанок», «Лицом к лицу». Как режиссер снял такие фильмы, как «Призраки орехового леса. Постскриптум», «Посланник», «1000 грез», «Песнь южных морей». Одна из последних его работ — картина «Коч» («Переезд»).

Умер 9 марта 2023 года.

Умер актер Суйменкул Чокморов

Фото из интернета. Суйменкул Чокморов

В 1992 году после продолжительной болезни скончался известный актер кино, художник Суйменкул Чокморов.

Он родился 9 ноября 1939-го в селе Чон-Таш.

С 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.

В кино пришел в 1967-м. Первой и сразу главной стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих картинах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»). В 1970-1980 годах был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.

Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).

