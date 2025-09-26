00:24
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 сентября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +26 градусов.

У кого намечается той

Максат Тентимишов

Родился 26 сентября 1971 года. Генеральный консул Кыргызстана в Екатеринбурге (Россия).

Ольга Артамонова

Родилась 26 сентября 1977 года. Мастер спорта международного класса по дзюдо, тренер, участница летних Олимпийских игр в Сиднее, призер чемпионатов Азии.

Памятные даты

Всемирный день контрацепции

26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые отмечен Всемирный день контрацепции.

Всемирный день контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на людей репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно, и абортов), а главный девиз: Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility («Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность»).

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист Кыргызстана Марат Сарулу

Родился 26 сентября 1957 года в Таласской области. Лауреат Государственной премии КР имени Токтогула, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер и сценарист.

Был членом Союза кинематографистов КР, а также Союза кинематографистов СНГ и Балтии.

Один из зачинателей «новой кыргызской волны» 1990-х. Призер многих международных кинофестивалей.

В качестве сценариста участвовал в съемках семи фильмов, в том числе «Плач о манкурте», «Бешкемпир», «Млечный Путь», «Буранный полустанок», «Лицом к лицу». Как режиссер снял такие фильмы, как «Призраки орехового леса. Постскриптум», «Посланник», «1000 грез», «Песнь южных морей». Одна из последних его работ — картина «Коч» («Переезд»).

Умер 9 марта 2023 года.

Умер актер Суйменкул Чокморов

из интернета
Фото из интернета. Суйменкул Чокморов

В 1992 году после продолжительной болезни скончался известный актер кино, художник Суйменкул Чокморов.

Он родился 9 ноября 1939-го в селе Чон-Таш.

С 1964 по 1967 год — преподаватель живописи и композиции во Фрунзенском художественном училище.

В кино пришел в 1967-м. Первой и сразу главной стала роль в фильме «Выстрел на перевале Караш». Играл как в исторических и приключенческих картинах («Седьмая пуля», «Дерсу Узала», «Алые маки Иссык-Куля»), так и в драмах на современные темы («Красное яблоко»). В 1970-1980 годах был одним из самых узнаваемых актеров в советских среднеазиатских «истернах» на историко-революционные темы.

Как популярный киноартист представлял советское киноискусство во многих зарубежных странах.

Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ).

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344639/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 сентября, четверг
23:39
Компания Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47
22:45
Николя Саркози заявил о намерении обжаловать приговор суда
22:27
Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о тайной свадьбе с актером
22:03
Глава Пентагона созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание
21:49
В кабмине обсудили повышение эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС