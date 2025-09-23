17:33
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Общество

В Бишкеке временно изменили движение девяти автобусных маршрутов

В связи с ремонтом на участке улицы Фучика в Бишкеке изменили движение девять автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 22 сентября в столице закрыт для движения участок улицы от проспекта Дэн Сяопина до жилого массива «Аска-Таш».

Будут изменены схемы движения следующих городских маршрутов:

  • № 120-М, 133, 161, 173, 185, 13, 35, 153 и 243.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
Посмотреть все схемы можно по ссылке.

Муниципалитет призывает горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать поездки, по возможности пользоваться общественным транспортом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344589/
просмотров: 939
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке запустили временный автобусный маршрут до Токмака
В бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее задержали
В Бишкеке на три дня изменится схема движения нескольких городских маршрутов
Внимание! Изменение схемы движения четырех автобусов в Бишкеке
С сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол — Алматы через КПП «Кеген»
Схемы движения автобусных маршрутов изменили из-за ремонта на улице Фучика
В Бишкеке временно изменены схемы движения пяти автобусов
В Бишкеке частично изменены схемы движения автобусов № 48 и 216
В Кара-Балте начнут курсировать новые автобусные маршруты № 6 и 7
В Бишкеке обновили схему движения автобуса № 61
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Запрет работы в&nbsp;частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в&nbsp;госбольницах Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
23 сентября, вторник
17:18
В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных транспортных накладных В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных...
17:04
Изнасилование падчерицы. Суд приговорил отчима к пожизненному заключению
17:01
В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
17:00
Со всего мира. В онлайн-школу «Тунгуч» набрали около 1,5 тысячи учащихся
16:50
ГКНБ расширяет круг субъектов, которых будут наказывать за применение пыток