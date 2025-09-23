В Бишкеке временно изменили движение девяти автобусных маршрутов

В связи с ремонтом на участке улицы Фучика в Бишкеке изменили движение девять автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 22 сентября в столице закрыт для движения участок улицы от проспекта Дэн Сяопина до жилого массива «Аска-Таш».

Будут изменены схемы движения следующих городских маршрутов:

№ 120-М, 133, 161, 173, 185, 13, 35, 153 и 243.

Фото пресс-службы мэрии

Посмотреть все схемы можно по ссылке

Муниципалитет призывает горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать поездки, по возможности пользоваться общественным транспортом.