Завершена дипломатическая миссия посла Японии в Кыргызстане

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызстане Есихиро Ямамура в связи с завершением его дипломатической миссии. Об этом сообщил департамент информации МИД КР.

По его данным, обсуждены аспекты двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. В частности, затронуты вопросы организации визитов на высшем уровне.

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В 2017 году Япония оказала помощь в совершенствовании избирательной системы Кыргызстана на $5,7 миллиона.

Министр выразил благодарность японской стороне за поддержку инфраструктурных и социальных проектов. Он поблагодарил посла за внесенный личный вклад в укрепление и развитие кыргызско-японских отношений и пожелал дальнейших успехов в его профессиональной деятельности.

Стороны выразили уверенность, что двусторонние отношения будут и впредь плодотворно развиваться.