Кыргызстанцев приглашают к участию в конкурсе авторов японских комиксов манга

Министерство иностранных дел Японии приглашает кыргызстанцев поучаствовать в международной премии «Манга». Об этом сообщили в посольстве Японии в Кыргызстане.

Цель проведения конкурса — поощрение и награждение авторов комиксов манга, которые вносят вклад в их популяризацию за пределами Японии. Премию проводят с 2007 года.

Золотой приз премии присудят лучшей работе. Три работы высокого уровня получат серебряные призы.

В качестве дополнительной награды победителей пригласят в Японию для участия в церемонии награждения.

В посольстве Японии заявки принимают до 8 июля 2021 года включительно.

Манга — это комиксы для разных возрастов и социальных категорий. Мангу в Японии читают и домохозяйки, и дети, и влиятельные бизнесмены. Первые комиксы стали появляться в продаже после Второй мировой войны, но само искусство историй в картинках зародилось в Японии гораздо раньше.