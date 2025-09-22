В Бишкеке завершили ремонт на улице Фучика

В Бишкеке завершена реабилитация участка улицы Фучика от Московской до проспекта Дэн Сяопина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Движение транспорта на этом отрезке возобновили. На дороге уложили два слоя асфальта, полностью заменили бордюры. Подрядная компания ОсОО «Вокко» установила дорожные знаки и нанесла разметку.

Следующим этапом станет ремонт участка от проспекта Дэн Сяопина до жилого массива «Аска-Таш».

При этом временно закроют отрезок от проспекта Дэн Сяопина до проспекта Жибек Жолу. Движение на западной стороне дороги будет ограничено, а восточная часть станет двухполосной.

Сообщается, что последний раз улица Фучика проходила реабилитацию в 2003 году.