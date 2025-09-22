В Бишкеке 22 сентября дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается +27 градусов.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», 4, жилмассив «Учкун» (улицы Ауэзова, Уч-Тулга, Казан-Булак, Шабдана Баатыра, проспект Чуй);
- 9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Босого);
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Ахунбаева, Каркыра), «Ала-Арча» (улицы Мусуралиева, Торгой), микрорайон «Джал-29», 109/1, отрезки улиц Токтогула, Логвиненко, жилмассив «Ала-Арча» (улицы Горная, Баха), жилмассив «Чон-Арык» (улица Семетей), улицы Месароша, 96, жилмассив «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-8 — Мурас-Ордо-10), село Мраморное (улица Ак-Чий);
- 13.00-17.00 — село Пригородное (улицы Горького, Первомайская, Маяковского).
- 19-24 сентября — район, ограниченный улицей Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Джамгерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной.
Памятные даты
Утвержден герб Фрунзе
Герб Фрунзе утвержден 22 сентября 1978-го городским Советом народных депутатов.
Рисунок герба, созданный сотрудниками Фрунзегорпроекта Германом Мулявиным и Александром Согоновым, победил на открытом конкурсе к 100-летию города.
В центре расположен круглый орнамент, символизирующий богатство народной кыргызской культуры. Круг обрамлен зелеными листьями, отражавшими значение зелени в городе-саде. Листья поднимаются от зубьев шестерни — символа индустриального развития города. Над орнаментом — изображение палочки для взбивания кумыса (бишкека), напоминающее о старом названии города. Выше — белые вершины гор и надпись «ФРУНЗЕ».
Цвета — белый, красный, ультрамариновый, зеленый, бронзовый.
Существовал с 1978 по 1994 год.
День осеннего равноденствия
Дата осеннего равноденствия по всемирному времени выпадает на 22 или 23 сентября с переходом Солнца из Северного в Южное полушарие.
Само по себе осеннее равноденствие представляет собой астрономическое явление, связанное с пересечением Солнцем небесного экватора. Линия светового раздела планеты на освещенную и не освещенную Солнцем части, именуемая в астрономии терминатором, проходит в момент равноденствия через полюса Земли и перпендикулярна земному экватору. Однако увидеть такое возможно только из космоса.
Общепринятое представление о том, что равноденствие характеризуется равной продолжительностью дня и ночи, верно лишь отчасти, так как фактически день за счет ряда факторов продолжается чуть дольше.
Всемирный день без автомобиля
Всемирный день без автомобиля, ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.
Главный девиз: «Город как пространство для людей, пространство — для жизни».
Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997-м, а еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001-му к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 государствах мира.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Рузи Азимов
Родился 22 сентября 1925 года в селе Чукатепа ранее Ошской области (ныне Джалал-Абадской). Участник Великой Отечественной войны, пулеметчик 1124-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза, красноармеец.
На фронте с 3 июня 1944-го. Участвовал в освобождении Белоруссии.
23 июня 1944 года у деревни Козоногово Шумилинского района Витебской области Белорусской ССР в решающий момент боя поднял бойцов в атаку. 25 июня 1944-го в числе первых форсировал Западную Двину в районе деревни Гринево, ворвался в траншею противника и уничтожил большое число вражеских солдат. В бою получил тяжелую контузию от близко разорвавшегося артиллерийского снаряда противника.
Звание Героя Советского Союза ему присвоено 22 июля 1944 года в 19 лет за проявленные в бою мужество и героизм.
После возвращения работал в колхозе. До 1974-го находился на хозяйственной и партийной работе, был председателем добровольного пожарного общества Джалал-Абада.
Умер в 2006 году.
Решением депутатов Джалал-Абадского городского кенеша от 27 марта 2007-го средней школе № 13 Джалал-Абада присвоено имя Рузи Азимова.
Родилась народная артистка СССР Айсулу Токомбаева
Родилась 22 сентября 1947 года. Советская кыргызская артистка балета, танцовщица, балетмейстер, хореограф, педагог, лауреат Государственной премии СССР.
В 1966-м ее приняли в состав солисток в Кыргызский театр оперы и балета. За все время своего творчества показала себя как драматическая балерина. Исполнила партии Асель и Сильфиды, принимала участие в таких постановках, как «Лебединое озеро», «Спартак» и других.
В 1976 году Айсулу Токомбаеву удостоили Госпремии СССР за работу в постановке «Материнское поле».
После окончания танцевальной деятельности ее имя стало широко известно как балетмейстера и репетитора. В последние годы стало известно, что балерина уехала в Турцию и там преподает хореографию.