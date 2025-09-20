09:28
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким 20 сентября в Бишкеке было в 2003 году

Самым жарким 20 сентября в Бишкеке было в 2003 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +32,1 градуса.

Самым холодным — в 1942-м, когда температура составила +0,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет 18,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года со среднемесячной температурой +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го со средней температурой +14,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 20 сентября в столице ясно. Днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью до +9.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344078/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким 14 сентября в Бишкеке было в 1989 году
Температурные рекорды. Самым жарким 13 сентября в Бишкеке было в 1945 году
Температурные рекорды. Самым жарким 7 сентября в Бишкеке было в 1947 году
Температурные рекорды. Самым жарким 6 сентября в Бишкеке было в 2005 году
Температурные рекорды. Август 2025 года был жарче обычного, но рекорд не побил
Температурные рекорды. Самым жарким 31 августа в Бишкеке было в 2010 году
Температурные рекорды. Самым жарким 30 августа в Бишкеке было в 2007 году
Температурные рекорды. Самым жарким 24 августа в Бишкеке было в 2014 году
Температурные рекорды. Самым жарким 23 августа в Бишкеке было в 2012 году
Температурные рекорды. Самым жарким 17 августа в Бишкеке было в 1975 году
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Учителей нет, знаний нет: в&nbsp;школах Кыргызстана кадровый провал Учителей нет, знаний нет: в школах Кыргызстана кадровый провал
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
20 сентября, суббота
09:25
В Ошской области реконструируют канал «Алтын-Дара» В Ошской области реконструируют канал «Алтын-Дара»
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким 20 сентября в Бишкеке было в 2003 году
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 сентября, пятница
23:37
Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple
23:18
Дональд Трамп провел «очень продуктивный» телефонный разговор с Си Цзиньпином
22:42
Театр оперы и балета в Бишкеке откроет сезон 27 сентября
22:20
Русский театр драмы показал спектакль «Вий» на фестивале в Петрозаводске
22:03
Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России. Что в него войдет