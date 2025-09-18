16:42
Общество

В Москве павильон «Кыргызстан» на ВДНХ за год посетили около 370 тысяч человек

В Москве павильон «Кыргызстан» на ВДНХ за год после открытия посетили около 370 тысяч человек. Об этом сообщили в выставочном комплексе.

Историческое здание открылось 19 сентября 2024 года после масштабной реставрации, напомнили в сообщении.

В павильоне разместился выставочно-торговый центр КР. Он стал популярным среди гостей ВДНХ — здесь представлены товары кыргызстанских производителей, сувениры, посуда, предметы культуры и фотозона в этностиле. Все желающие могут приобрести также произведенные в республике продукты питания, одежду и аксессуары кыргызских дизайнеров.

Здание построено в 1954-м и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

19 сентября в «Кыргызстане» состоится концерт народного артиста КР Ырыскелди Осмонкулова.
