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Общество

Павильон Кыргызстана на ВДНХ в Москве по-прежнему остается закрытым и пустует

Павильон Кыргызстана на ВДНХ в Москве власти обещают восстановить уже в течение четырех лет. В последний раз о желании запустить объект говорили в августе 2023-го.

Корреспондент 24.kg посетила объект и выяснила, в каком состоянии он сейчас.

24.kg
Фото 24.kg. Ремонтные работы в павильоне завершены

Павильон работал с 2010 до 2016 года, а в 2017-м был закрыт на реставрацию и подготовку к новой концепции: созданию экспозиции об истории и культуре Кыргызстана. ООО «Аграф» получило на проведение реставрационных работ 43 миллиона 790 тысяч 157 сомов. Деньги выделили ГП «Кыргыздипсервис» и инвесторы. Позже потребовалось еще 13,7 миллиона сомов.

Павильон КР на ВДНХ видно издалека. Здание в красно-золотых тонах бросается в глаза, и хочется подойти поближе и разглядеть, что же там внутри. Внешне все ремонтные работы завершены. Строительных лесов не видно и внутри здания.

Сейчас на ВДНХ проводятся крупные выставки, людей много. Им интересно посмотреть все.

24.kg
Фото 24.kg. На ВДНХ открыты все павильоны, кроме павильона Кыргызстана

— Смотри, павильон Кыргызстана, — слышу за спиной разговор мамы и сына-подростка.

— Какой красивый! Давай зайдем, наверное, там очень интересно, — говорит женщина.

Но зайти они, конечно, не смогли. Здание по-прежнему пустует. Обе двери, ведущие в павильон, наглухо закрыты. А ведь у страны есть шанс показать себя на такой выгодной площадке. Но уже много лет мы его просто упускаем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290664/
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