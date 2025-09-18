10:24
Общество

За звание «Лучший учитель года» будут бороться 118 педагогов

За звание «Лучший учитель года» в Кыргызстане в 18 номинациях будут соревноваться 118 педагогов. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, конкурс проводится среди учителей школ всех областей, а также городов Бишкека и Оша.

Ежегодный республиканский конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических кадров государственных и муниципальных образовательных учреждений, повышение профессионального мастерства педагогов, а также укрепление престижа образования в обществе.

Финальный этап конкурса пройдет в Бишкеке 22–24 сентября 2025 года.

О призовом фонде не сообщается.
