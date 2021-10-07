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Общество

В Бишкеке денежные премии получили лучшие учителя и воспитатели

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поздравил учителей с профессиональным праздником и наградил отличившихся почетными грамотами мэрии. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, также денежные премии и ценные подарки получили победители конкурса «Сердце отдаю детям».

«Лучший учитель»

  • 1-е место — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 57 Гулзат Жапарова, денежная премия — 150 тысяч сомов;
  • 2-е место — учитель русского языка и литературы учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 24 Екатерина Башманова, денежная премия — 130 тысяч сомов;
  • 3-е место — учитель кыргызского языка и литературы учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 20 Акимбек кызы Айгерим и учитель физики учебно-воспитательного комплекса № 9 Наталья Ободова. Они получили по 100 тысяч сомов.

«Лучший молодой учитель»

  • 1-е место — учитель биологии средней общеобразовательной школы № 71 Жакшылык Тойчубеков и учитель кыргызского языка и литературы школы-гимназии № 31 Азизат Темиркулова. Они получили по 100 тысяч сомов;
  • 2-е место — учитель кыргызского языка и литературы школы-гимназии № 51 Перизат Садирдинова, денежная премия — 80 тысяч сомов;
  • 3-е место — учитель кыргызского языка и литературы авторского учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 6 Кокумбай кызы Гульжамал и учитель английского языка средней общеобразовательной школы № 50 Майрамкуль Алмасбекова. Они получили по 60 тысяч сомов.

«Самый классный классный»

  • 1-е место — классный руководитель учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 70 Светлана Беляева, денежная премия — 130 тысяч сомов;
  • 2-е место — классный руководитель учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 38 Дамира Сапарова, денежная премия — 100 тысяч сомов;
  • 3-е место разделили классные руководители учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 66 Жаркын Укеева и средней общеобразовательной школы № 84 Фарида Бейшеналиева. Они получили по 80 тысяч сомов.

«Лучший воспитатель»

  • 1-е место — дошкольная образовательная организация № 100, Акмарал Байтанаева, денежная премия — 130 тысяч сомов;
  • 2-е место — дошкольная образовательная организация № 53, Рита Шералиева, денежная премия — 100 тысяч сомов;
  • 3-е место — дошкольная образовательная организация № 51, Назгуль Ормокеева, денежная премия — 80 тысяч сомов.

Лучшей статусной школой признан учебно-воспитательный комплекс школы-гимназии № 70. Приз — интерактивная панель и ноутбук.

Лучшей общеобразовательной — школа № 42. За занятое 1-е место присуждены интерактивная панель и многофункциональное устройство (МФУ) 3 в 1.

Лучшей дошкольной образовательной организацией признан специализированный детсад № 48. За занятое 1-е место присуждаются интерактивная доска, проектор, ноутбук и цветной принтер. Детским садам № 4 и 152 присуждены поощрительные призы, в том числе ноутбуки и цветной принтер.

В номинации «Лучшая методическая разработка программы дополнительного образования Центра детского творчества» победил городской центр творчества школьников «Кыргызстан балдары». Подарок — два компьютера, ноутбук, МФУ и цветной принтер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209686/
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