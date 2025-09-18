В Бишкеке 18 сентября дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается +20 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 5-й микрорайон, 57, 57/1, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Эркин, Каркыра);

9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», 3;

12.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Босого);

9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Кара-Кужур, Мин-Куш, Баба-Ата);

9.00-17.00 — отрезки улицы Исанова, Пушкина, микрорайон «Джал-29», 41, село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Виноградная, Школьная, Южная, Молодая Гвардия, Веселая, Совхозная, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева), улица Месароша, 96.

16-19 сентября — район, ограниченный улицами Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Джамгерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной.

10.00-16.00 — проспект Чингиза Айтматова, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6; улицы Токтоналиева, 139/3, 157, 153, 153/3, 155; Океева, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8.

Памятные даты

Всемирный день мониторинга воды

Фото 24.kg. Озеро Иссык-Куль

Ежегодно с 2003-го 18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга воды, или Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.

Традиционное мероприятие этого дня — взятие проб воды в разных водоемах нашей планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Ласло Месарош

Фото из интернета. Ласло Месарош

Венгерский скульптор родился 18 сентября 1905 года на окраине Будапешта.

В 1935-м он приехал с семьей в Киргизскую ССР, где целиком отдался творческой работе.

По одной из версий, в Киргизию он приехал по приглашению живописца Семена Чуйкова. По другим данным, его пригласило местное правительство. Цель — создание скульптур для кыргызстанских выставок в столице Советского Союза.

Ласло Месарош сразу же включился в работу, в короткие сроки став основоположником кыргызского профессионального пластического искусства.

Его крупнейшей работой должна была стать серия фризов для зала заседания Дома правительства на тему революционной борьбы кыргызов. Замысел остался в эскизах. Ласло Месарош лепил с натуры кыргызские типажи. Десять из созданных им здесь работ стали достоянием Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Ласло Месарош участвовал в проектировании железнодорожного вокзала во Фрунзе. Его планировку до сих пор сохраняет сквер у Дома правительства.

Фото из интернета. Железнодорожный вокзал во Фрунзе

Расстрелян в 1938 году.

Именем Ласло Месароша называется одна из улиц Бишкека.

Родился географ Рашид Забиров

Географ и гляциолог Рашид Забиров родился 18 сентября 1918 года в Пржевальске.

Долгое время он руководил Тянь-Шаньской высокогорной физико-географической станцией АН Киргизской ССР. Большое внимание уделял комплексным стационарным географическим исследованиям. Под руководством Рашида Забирова трудились практиканты и молодые сотрудники из Кыргызского, Московского, Ленинградского и Казанского университетов.

Боролся за сохранение иссык-кульских пляжей, против проектов местных чиновников по перераспределению речного стока в озеро Иссык-Куль. Автор и редактор научных монографий.

Всю жизнь посвятил исследованию ледников и природы Тянь-Шаня и Памира. Монография Рашида Забирова об оледенении Памира считается одной из лучших работ о ледниках Средней Азии.

Трагически погиб в 1980-м.

Родилась заслуженный врач Кыргызской Республики Идеия Бакеева

Родилась 18 сентября 1937 года в Алма-Ате. Врач-кардиолог высшей квалификации.

Стояла у истоков зарождения кардиологической службы страны.

На протяжении 20 лет была бессменным главным врачом центра, правой рукой, соратником и сподвижником академика Мирсаида Миррахимова.

Внесла большой вклад в развитие пульмонологической (являлась внештатным пульмонологом Минздрава Киргизской ССР) и ревматологической служб республики.

Умер Герой Советского Союза Даир Асанов

Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.

В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.

Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов Кыргызстана.

Умер 18 сентября 2009 года.

Именем Даира Асанова названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке.

