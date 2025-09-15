16:25
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

В Кыргызстане нужна целевая подготовка детских нейрохирургов — НЦОМиД

В целях совершенствования оказания медицинской помощи нужны целевая подготовка детских нейрохирургов и привлечение молодых специалистов, в том числе из других стран. Об этом сообщает Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД).

По его данным, в Бишкеке альтернативы детским нейрохирургическим отделениям в НЦОМиД (20 коек, 3 нейрохирурга) и Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи (30 коек, 4 нейрохирурга) нет.

Такое отделение еще функционирует в Ошской межобластной детской клинической больнице (18 коек, 3 нейрохирурга).

В других регионах Кыргызстана служба детской нейрохирургии не развита или ее нет вообще.

Отделение нейрохирургии НЦОМиД оказывает помощь детям с врожденными пороками развития центральной нервной системы (ЦНС), родовой и послеродовой черепно-мозговой травмой, новообразованиями головного и спинного мозга, кистами и абсцессами, сосудистыми, объемными образованиями ЦНС и другими патологиями нервной системы.

В 2023-м в связи со снижением показателей госпитализации и низкой хирургической активностью в нейрохирургии сокращены койки — с 25 до 20. Показатели больничной летальности среди нейрохирургических больных были высокими по сравнению с последующими годами.

Читайте по теме
Врожденные аномалии детей. Как ранняя диагностика может изменить ситуацию

«Неадекватное планирование беременности, отсутствие исследований на внутриутробные инфекции и сложность ранней диагностики приводят к возникновению и поздней диагностике врожденных пороков развития ЦНС у детей. При этом в большинстве случаев родители отказываются от предложенного прерывания беременности. В связи с чем увеличивается число появившихся на свет детей с врожденными пороками развития», — отмечают медики.

По их данным, выживаемость детей с врожденными пороками центральной нервной системы сильно варьируется и зависит от типа и тяжести порока, эффективности лечения и ранней реабилитации. Некоторые пороки, такие как анэнцефалия, являются летальными, в то время как другие, например, спинномозговая грыжа или гидроцефалия, могут быть успешно скорректированы хирургически, что значительно повышает шансы на выживание и улучшает прогноз.

Чем сложнее и обширнее аномалия развития, тем ниже выживаемость.

Пренатальный скрининг позволяет выявлять хромосомные болезни и аномалии развития органов у плода в период беременности.

«Такая ранняя пренатальная диагностика позволяет вовремя принять меры, что улучшает прогноз. Хирургическая коррекция пороков, особенно таких как гидроцефалия, снижает риск осложнений и повышает выживаемость. В этом направлении ведется активная работа. Также активная и своевременная реабилитация таких детей играет ключевую роль в улучшении качества жизни и снижении инвалидности», — добавили в НЦОМиД.

Ежегодно в медучреждении оказывают стационарную помощь 30 тысячам детей, 15 тысячам делают хирургические операции разной степени сложности, а 150 тысяч обращаются амбулаторно. В перинатальном центре НЦОМиД ежегодно на свет появляются 6 тысяч новорожденных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343519/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Задержание матери, подозреваемой в убийстве двух детей: что известно о семье
Как укрепить иммунитет ребенка, рассказали медики
В Чуйской области задержана женщина по подозрению в убийстве своих детей
Анонимную горячую линию для детей предложили создать в Бишкеке
Каждый десятый ребенок в мире живет с ожирением — ЮНИСЕФ
Центру охраны материнства и детства передали оборудование для реабилитации
Неврологи НЦОМиД работают в штатном режиме, двое завотделениями уволены
Соблюдать правило пяти «НЕ». О мерах безопасности ребенка рассказали специалисты
В Кыргызстане зарегистрировано около 880 случаев ВИЧ среди детей
Какие медуслуги могут получить дети в Кыргызстане, напомнила медик
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
15 сентября, понедельник
16:25
Рук не хватает. Почему в Бишкеке отстают от графика вывоза мусора Рук не хватает. Почему в Бишкеке отстают от графика выв...
16:22
В ГУВД Бишкека представили нового заместителя начальника
16:14
Исламскую академию в городе Токмаке открыл президент Садыр Жапаров
16:12
Мошенники снова используют логотип Нацбанка для своих преступных действий
16:09
Крах империи АЮ: ГКНБ отобрал у Абдыкеримова имущество на 10 миллиардов сомов