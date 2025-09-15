В целях совершенствования оказания медицинской помощи нужны целевая подготовка детских нейрохирургов и привлечение молодых специалистов, в том числе из других стран. Об этом сообщает Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД).

По его данным, в Бишкеке альтернативы детским нейрохирургическим отделениям в НЦОМиД (20 коек, 3 нейрохирурга) и Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи (30 коек, 4 нейрохирурга) нет.

Такое отделение еще функционирует в Ошской межобластной детской клинической больнице (18 коек, 3 нейрохирурга).

В других регионах Кыргызстана служба детской нейрохирургии не развита или ее нет вообще.

Отделение нейрохирургии НЦОМиД оказывает помощь детям с врожденными пороками развития центральной нервной системы (ЦНС), родовой и послеродовой черепно-мозговой травмой, новообразованиями головного и спинного мозга, кистами и абсцессами, сосудистыми, объемными образованиями ЦНС и другими патологиями нервной системы.

В 2023-м в связи со снижением показателей госпитализации и низкой хирургической активностью в нейрохирургии сокращены койки — с 25 до 20. Показатели больничной летальности среди нейрохирургических больных были высокими по сравнению с последующими годами.

«Неадекватное планирование беременности, отсутствие исследований на внутриутробные инфекции и сложность ранней диагностики приводят к возникновению и поздней диагностике врожденных пороков развития ЦНС у детей. При этом в большинстве случаев родители отказываются от предложенного прерывания беременности. В связи с чем увеличивается число появившихся на свет детей с врожденными пороками развития», — отмечают медики.

По их данным, выживаемость детей с врожденными пороками центральной нервной системы сильно варьируется и зависит от типа и тяжести порока, эффективности лечения и ранней реабилитации. Некоторые пороки, такие как анэнцефалия, являются летальными, в то время как другие, например, спинномозговая грыжа или гидроцефалия, могут быть успешно скорректированы хирургически, что значительно повышает шансы на выживание и улучшает прогноз.

Чем сложнее и обширнее аномалия развития, тем ниже выживаемость.

Пренатальный скрининг позволяет выявлять хромосомные болезни и аномалии развития органов у плода в период беременности.

«Такая ранняя пренатальная диагностика позволяет вовремя принять меры, что улучшает прогноз. Хирургическая коррекция пороков, особенно таких как гидроцефалия, снижает риск осложнений и повышает выживаемость. В этом направлении ведется активная работа. Также активная и своевременная реабилитация таких детей играет ключевую роль в улучшении качества жизни и снижении инвалидности», — добавили в НЦОМиД.

Ежегодно в медучреждении оказывают стационарную помощь 30 тысячам детей, 15 тысячам делают хирургические операции разной степени сложности, а 150 тысяч обращаются амбулаторно. В перинатальном центре НЦОМиД ежегодно на свет появляются 6 тысяч новорожденных.