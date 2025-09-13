Мэрия Бишкека намерена передать Минздраву две машины и кислородные концентраторы. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение городского кенеша.
В справке-обосновании отмечается, что передача в госсобственность осуществляется в целях обеспечения бесперебойного и оперативного оказания медицинских услуг населению.
В частности, Министерству здравоохранения предлагается передать:
- автомобиль скорой медицинской помощи модели «ГАЗ 66», 2015 года выпуска, регистрационный номер «01KG025BL»,
- автомобиль скорой медицинской помощи модели «ГАЗ 66», 2015 года выпуска, регистрационный номер «01KG026BL».
На основании письменного обращения столичного Центра семейной медицины № 3 от 15 января 2025 года также предлагается передать Минздраву 16 кислородных концентраторов.
Кроме того, предлагается передать автомобиль скорой медицинской помощи модели Renault Master X70M, 2007 года выпуска, Министерству чрезвычайных ситуаций.
В мэрии напоминают, что имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть отчуждено путем купли-продажи, приватизации, мены или безвозмездной передачи в государственную собственность. Безвозмездное отчуждение производится с согласия местного кенеша.