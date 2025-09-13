Мэрия Бишкека намерена передать Минздраву две машины и кислородные концентраторы. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение городского кенеша.

В справке-обосновании отмечается, что передача в госсобственность осуществляется в целях обеспечения бесперебойного и оперативного оказания медицинских услуг населению.

В частности, Министерству здравоохранения предлагается передать:

автомобиль скорой медицинской помощи модели «ГАЗ 66», 2015 года выпуска, регистрационный номер «01KG025BL»,

автомобиль скорой медицинской помощи модели «ГАЗ 66», 2015 года выпуска, регистрационный номер «01KG026BL».

На основании письменного обращения столичного Центра семейной медицины № 3 от 15 января 2025 года также предлагается передать Минздраву 16 кислородных концентраторов.

Кроме того, предлагается передать автомобиль скорой медицинской помощи модели Renault Master X70M, 2007 года выпуска, Министерству чрезвычайных ситуаций.

В мэрии напоминают, что имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть отчуждено путем купли-продажи, приватизации, мены или безвозмездной передачи в государственную собственность. Безвозмездное отчуждение производится с согласия местного кенеша.