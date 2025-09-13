11:03
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

Мэрия Бишкека намерена передать Минздраву две машины и кислородные концентраторы

Мэрия Бишкека намерена передать Минздраву две машины и кислородные концентраторы. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение городского кенеша.

В справке-обосновании отмечается, что передача в госсобственность осуществляется в целях обеспечения бесперебойного и оперативного оказания медицинских услуг населению.

В частности, Министерству здравоохранения предлагается передать:

  • автомобиль скорой медицинской помощи модели «ГАЗ 66», 2015 года выпуска, регистрационный номер «01KG025BL»,
  • автомобиль скорой медицинской помощи модели «ГАЗ 66», 2015 года выпуска, регистрационный номер «01KG026BL».

На основании письменного обращения столичного Центра семейной медицины № 3 от 15 января 2025 года также предлагается передать Минздраву 16 кислородных концентраторов.

Кроме того, предлагается передать автомобиль скорой медицинской помощи модели Renault Master X70M, 2007 года выпуска, Министерству чрезвычайных ситуаций.

В мэрии напоминают, что имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть отчуждено путем купли-продажи, приватизации, мены или безвозмездной передачи в государственную собственность. Безвозмездное отчуждение производится с согласия местного кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343373/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Соперничества школ быть не должно, объединение продолжится — вице-мэр Бишкека
Нехватка учителей. В Бишкеке к работе в школах привлекают студентов
В Бишкеке больше 600 первоклассников учится на базе детсадов
В Бишкеке в школе № 56 уроки идут по расписанию, заверяет мэрия
Будущее Бишкека до 2050-го решают тайно? Жители требуют открытости
Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Ночная погоня в Бишкеке: молодые водители попытались скрыться от патруля
На окраине Бишкека тоже хорошие школы. Минпросвещения о переполненных классах
В бишкекской школе № 44 за месяц уволилось 11 учителей
В Бишкеке в многоэтажке оборвался трос лифта, пострадал человек
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
13 сентября, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 сентября
10:59
На юге Кыргызстана открыли обновленный участок дороги Ноокат — Кызыл-Кия
10:53
Отбирают дом. Раиса Атамбаева обратилась к президенту Кыргызстана
10:49
В Чуйской области задержана женщина по подозрению в убийстве своих детей
10:43
JONY собрал полный зал в Бишкеке: фанаты пели вместе с артистом