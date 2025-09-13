В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы сегодня в 2.10. Очаг землетрясения располагался на территории КР (Заалайский хребет), в 25 километрах к юго-востоку от села Ачык-Суу, в 120 километрах к югу от города Ош.

Интенсивность землетрясения не ощущалась.

Напомним, вчера днем вблизи Бишкека произошло еще одно землетрясение, которое почувствовали многие жители Чуйской области.