В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.
По его данным, подземные толчки зафиксированы сегодня в 2.10. Очаг землетрясения располагался на территории КР (Заалайский хребет), в 25 километрах к юго-востоку от села Ачык-Суу, в 120 километрах к югу от города Ош.
Интенсивность землетрясения не ощущалась.
Напомним, вчера днем вблизи Бишкека произошло еще одно землетрясение, которое почувствовали многие жители Чуйской области.