Движение грузовых автомобилей по трассе Ош — Иркештам временно ограничат 12 сентября с 8.00 до 24.00. Об этом сообщило УВД Ошской области.

Ограничение связано с проведением 11-12 сентября в Алайском районе мероприятий государственного уровня, приуроченных к 225-летию Алымбека датки Асанбий уулу.

Кроме того, временные ограничения введут в селе Гульча — на центральных улицах Алымбека Датки, Уметалиева и Досматова.

В УВД призвали водителей заранее планировать маршрут и строго соблюдать Правила дорожного движения, чтобы избежать заторов.