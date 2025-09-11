11:26
Общество

Движение грузовиков временно ограничат на трассе Ош — Иркештам

Движение грузовых автомобилей по трассе Ош — Иркештам временно ограничат 12 сентября с 8.00 до 24.00. Об этом сообщило УВД Ошской области.

Ограничение связано с проведением 11-12 сентября в Алайском районе мероприятий государственного уровня, приуроченных к 225-летию Алымбека датки Асанбий уулу.

Кроме того, временные ограничения введут в селе Гульча — на центральных улицах Алымбека Датки, Уметалиева и Досматова.

В УВД призвали водителей заранее планировать маршрут и строго соблюдать Правила дорожного движения, чтобы избежать заторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343081/
