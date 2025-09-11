11:26
Общество

В жилом массиве «Биримдик-Кут» построят новую школу на 750 мест

В жилом массиве «Биримдик-Кут» села Лебединовка, вошедшего в состав Свердловского района Бишкека, построят новую школу на 750 ученических мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

проекта
Фото проекта

По ее данным, проект реализуют при поддержке Саудовского фонда развития под контролем Минстроя.

В проекте предусмотрено, что учебное заведение будет состоять из трехэтажного учебного корпуса и двух блоков. Общая площадь составит 8 тысяч 705 квадратных метров. Начало строительных работ намечено на 2026 год.

Школа сможет принимать учеников из жилмассива «Биримдик-Кут» и соседнего жилмассива «Айкол».
