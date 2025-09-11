Сегодня в прокат выходит кыргызская комедия «Байбиче» режиссера Омурбека Нурдинова.

35-летний Айдар, несмотря на протесты родителей, женится на своей учительнице, которая старше на 20 лет. Но их семейная идиллия рушится, когда возвращается ее муж, уехавший 20 лет назад на заработки за границу. Оказалось, все это время он сидел в тюрьме и теперь хочет вернуть свою жену.

Режиссер: Омурбек Нурдинов.

Жанр: комедия.

Язык: кыргызский.

Актеры: Шаиргуль Касмалиева, Садык Нышанбай уулу, Жээнбек Моношов, Гульмира Турсунбаева.