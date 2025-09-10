В Бишкеке 10 сентября небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +30 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.30 — переулок Витебский, отрезки улиц Сеченова, Елебесова, Маяковского, микрорайон «Кок-Жар», 23;

9.00-15.00 — улицы Турусбекова, Шевченко, Чуйкова, Боконбаева, Уметалиева;

9.00-17.00 — улица Московская, 100, отрезки улиц Исанова, Пушкина, Гагарина, 2-я линия, 3-я линия, Джунусалиева, Власова, Очаковской, 9 Января, переулок Барабинский, село Мраморное (улица Новая), улица Урицкого, 32в;

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 — Чуй-54);

10.00-17.00 — село Маевка (улицы Курманалиева, Октябрьская, Садовая, Молодая Гвардия).

10-11 сентября — район, ограниченный улицами Алыбаева, Кривоносова, Тойгонбаева, Тимура Фрунзе.

У кого намечается той

Алишер Козуев

Родился 10 сентября 1984 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Всемирный день предотвращения самоубийств

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению суицидов во всем мире.

По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год.

Открыта уникальность ДНК — «генетические отпечатки»

10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека неповторима и уникальна, как уникальны отпечатки пальцев.

Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что ее цепочки отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими отпечатками». Так зародилась «генетическая дактилоскопия».

С помощью «генетических отпечатков» можно установить родство, доказать причастность к преступлению или, наоборот, помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки, таких примеров уже достаточно много.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Касым Тыныстанов

Фото из интернета. Касым Тыныстанов

В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район одноименной области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.

Он является основоположником кыргызской письменности.

В 1923-м Тыныстанов составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924 году вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.

В 1927-м назначен народным комиссаром просвещения Киргизской АССР. В 1930 году стал научным сотрудником, а позднее и директором Кыргызского института культурного строительства. Параллельно с 1932-го преподавал в Кыргызском педагогическом институте. В этот период издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.

Перу Касыма Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.

В 1938 году необоснованно репрессирован и 6 ноября расстрелян. В 1957-м посмертно реабилитирован.

Фото из интернета. Касым Тыныстанов был изображен на десятисомовой купюре

В Бишкеке именем Тыныстанова названа улица.

Родился писатель Кадыркул Даутов

Родился 10 сентября 1940 года в селе Уч-Тюбе Алайского района Ошской области.

Кадыркул Даутов со второй половины 1960-х стал работать в области литературной критики. В 1977 году он выпускает литературно-критический сборник статей «Ырдын омуру». Заметки написаны на кыргызском и русском языках.

Хорошо разбирался в истоках зарождения литературной критики, достигнув высот на этом поприще, поистине став «профессором» в этой области.

В 1978-м принят в члены Союза писателей СССР. За высокие достижения и вклад в развитие культуры и литературы страны в 2000 году удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики», а в 2016-м — «Народный писатель КР».

С 2007 года являлся профессором Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Умер 28 июля 2020-го.

Куда сходить