Граждане Кыргызстана оказались в пятерке стран, откуда чаще всего приезжают в РФ

В пятерку чаще всего приезжающих в Россию вошли граждане Казахстана, Таджикистана, Китая и Кыргызстана. Об этом говорится в данных статистики.

Согласно имеющимся сведениям, с начала года на территорию РФ всего въехали более 1,8 миллиона граждан Узбекистана. На втором месте по числу прибывших — граждане Казахстана. С начала года из этой страны приехали 1,5 миллиона человек. Тройку замыкают граждане Таджикистана. Более 800 тысяч таджикистанцев пересекли границу России в этом году.

Более 760 тысяч человек приехали в РФ за указанный период из КНР. Также в 2025-м российскую границу чаще других пересекали граждане Кыргызстана — полмиллиона. Среди них 346 тысяч граждан республики приехали по работе, 88 тысяч совершили частный визит.