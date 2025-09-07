21:28
Мэр Оша потребовал, чтобы стройкомпании, повредившие дороги, провели ремонт

Строительные компании должны отремонтировать поврежденные дороги в городе Ош. Об этом заявил мэр южной столицы Женишбек Токторбаев.

По данным пресс-службы муниципалитета, сегодня во время рейда по улице Курманжан Датки он поручил провести переговоры с владельцами ряда строительных компаний, которые возводят многоэтажные дома, о ремонте поврежденных дорог вокруг и их асфальтировании.

Отмечается, во время стройки, при прокладке коммуникаций и вывозе строительного мусора большегрузными автомобилями повреждено дорожное полотно.

Глава города напомнил, что строители и владельцы стрительного бизнеса используют дороги общего пользования для получения прибыли, поэтому они обязаны их отремонтировать.

«Миллионы же зарабатывают. Миллионы», — возмутился он.

В мэрии назвали компании, которые должны помочь городу — «Аманат сити», «Эко Хаус», «Сулайман Групп», «Модерн Стайл» и «Байкал».
