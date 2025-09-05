Акылбек Мураталиев назначен главным редактором киностудии «Кыргызфильм»

Народный артист и медиадеятель Акылбек Мураталиев назначен главным редактором национальной киностудии «Кыргызфильм». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Акылбек Мураталиев родился 20 августа 1957 года в селе Ан-Оскон Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. В 1979 году окончил театральное училище имени Щепкина в Москве по специальности «актер драмы и кино». Успешно обучался в актерской мастерской Юрия Соломина.

Снимался в таких картинах как «Курманджан датка. Королева гор», «Манкурт» и «Восхождение на Фудзияму». Член Союза писателей России.