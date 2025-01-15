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Общество

Спецдокладчик ООН призвала власти Кыргызстана не преследовать Азизу Абдирасулову

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор призывает власти Кыргызстана прекратить преследование правозащитницы Азизы Абдирасуловой. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Х.

По ее словам, поступает информация, что Азиза Абдирасулова в Кыргызстане сталкивается с угрозами и травлей в Сети после заявления президента о работе возглавляемой ею НПО.

«Правительство должно прекратить кампанию, уважать ее более 20-летний опыт работы и расследовать угрозы в отношении нее», — отметила Мэри Лоулор.

Основатель и глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан из-за угроз. «Я не была готова покинуть родину. У меня на попечении четырехлетний внук. Но после различных провокационных звонков и угроз пришлось уехать. Я дважды перенесла инсульт и не готова сидеть в тюрьме», — сказала Азиза Абдирасулова.

Напомним, 21 декабря, выступая на третьем Народном курултае, президент Садыр Жапаров высказал критику в адрес некоторых средств массовой информации и правозащитной организации «Кылым шамы».  Позже замглавы кабмина Эдиль Байсалов заявил, что Азиза Абдирасулова может вернуться на родину. Ей ничего не угрожает.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316837/
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