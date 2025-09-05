Фото Минтруда. В Кыргызстане появится новое пособие для семей из труднодоступных районов

С 1 января 2026 года жителям отдаленных регионов начнут выплачивать ежемесячные пособия в размере 3 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс- службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, право на выплату получат семьи, проживающие в высокогорных, труднодоступных и отдаленных приграничных населенных пунктах с особым статусом.

Пособие будет назначаться с рождения третьего и каждого последующего ребенка и выплачиваться до достижения им трех лет.

Главным условием является постоянное проживание в указанных районах. При этом социально-экономическое положение семьи и районный коэффициент учитываться не будут.

Минтруда подготовило проект нормативного правового акта для реализации закона, который направлен на рассмотрение в администрацию президента.