23:26
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Общество

В Швеции опубликовали список культурного наследия страны. Он вызвал критику

Право-консервативная правительственная коалиция Швеции составила список культурного наследия. Об этом пишет DW.

По данным издания, в список вошли деятели и произведения искусства, различные институции и даже продукты, которые существенно повлияли на культуру страны.

Так, туда попали в том числе Нобелевская премия, «Пеппи Длинныйчулок» и мебельный концерн Ikea. Однако группу ABBA не включили по формальному признаку: все произведения должны быть старше 50 лет, а «наиболее значимые вклады» группы в шведскую культуру появились после 1975 года, говорится в официальном документе правительства.

Культурный редактор шведской газеты Dagens Nyheter Бьорн Виман в интервью The New York Times усомнился в целесообразности подобного канона, в том числе из-за исключения ABBA. «В списке есть картины XVII века и стихи XVI века вперемешку с отпуском по уходу за ребенком. Это действительно немного нелепо», — отметил он.

Государственные нормы, навязывающие понимание того, что значит быть шведом, не помогут создать «открытое и равноправное общество», заявляет родившаяся в Иране шведская писательница Шора Эсмайлиан, пишет Spiegel.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342286/
просмотров: 54
Версия для печати
Материалы по теме
Защита культурного наследия и освоение земель. В КР приняты поправки в закон
Незаконный оборот культурных ценностей обсудили чиновники и специалисты
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия
YAKA и кыргызские орнаменты: культурная апроприация или популяризация?
Всемирный фонд памятников включил Луну в список объектов культурного наследия
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Бизнес
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
Покупайте на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; выгодно: MBANK дарит 10&nbsp;процентов с&nbsp;каждой покупки Покупайте на рынке «Орто-Сай» выгодно: MBANK дарит 10 процентов с каждой покупки
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
4 сентября, четверг
23:21
В Швеции опубликовали список культурного наследия страны. Он вызвал критику В Швеции опубликовали список культурного наследия стран...
23:00
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается участок улицы Фучика
22:42
В работе сервисов Google произошел масштабный сбой
22:27
В балтийском янтаре обнаружили новый вид муравья, который жил миллионы лет назад
22:00
Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы