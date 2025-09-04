В Швеции опубликовали список культурного наследия страны. Он вызвал критику

Право-консервативная правительственная коалиция Швеции составила список культурного наследия. Об этом пишет DW.

По данным издания, в список вошли деятели и произведения искусства, различные институции и даже продукты, которые существенно повлияли на культуру страны.

Так, туда попали в том числе Нобелевская премия, «Пеппи Длинныйчулок» и мебельный концерн Ikea. Однако группу ABBA не включили по формальному признаку: все произведения должны быть старше 50 лет, а «наиболее значимые вклады» группы в шведскую культуру появились после 1975 года, говорится в официальном документе правительства.

Культурный редактор шведской газеты Dagens Nyheter Бьорн Виман в интервью The New York Times усомнился в целесообразности подобного канона, в том числе из-за исключения ABBA. «В списке есть картины XVII века и стихи XVI века вперемешку с отпуском по уходу за ребенком. Это действительно немного нелепо», — отметил он.

Государственные нормы, навязывающие понимание того, что значит быть шведом, не помогут создать «открытое и равноправное общество», заявляет родившаяся в Иране шведская писательница Шора Эсмайлиан, пишет Spiegel.