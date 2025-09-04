Прием в школу. Более 94 тысяч мест остаются свободными

Более 94 тысяч мест в школах Кыргызстана остаются свободными для записи в первый и второй классы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист управления школьного образования Министерства просвещения Фариза Солтогулова.

По ее словам, в первые и вторые классы в 2025/26 учебном году по республике должны пойти 308 тысяч детей. Однако в настоящее время зарегистрировано только 213 тысяч.

Читайте по теме Не хватает учебников и учителей. А какие проблемы в вашей школе? Опрос

«Это связано с миграционными вопросами. Основная проблема в больших городах, таких как Бишкек, Ош и других. Незарегистрированные 94 тысячи — это дети родителей, которые хотят устроить ребенка по месту работы или по своему выбору», — сказала Фариза Солтогулова.

Напомним, в связи с переходом на 12-летнее образование детей, рожденных в 2018 году, система онлайн-записи в школу автоматически распределяет сразу во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Поздняя регистрация продлится до 30 сентября. Родители, не успевшие записать детей до окончания этого срока, смогут обратиться в школы только для регистрации на следующий учебный год.