Пробки в Бишкеке. В столице проходит рейд среди водителей такси и автобусов

Сотрудниками управления Патрульной службы милиции города Бишкека проводится рейдовое мероприятие «Общественный транспорт». Об этом сообщил начальник пресс-службы УПСМ капитан милиции Нурсултан Муратбеков.

По его словам, цель рейда — предотвращение дорожных заторов и снижение риска дорожно-транспортных происшествий.

«Сотрудники УПСМ активно взаимодействуют с водителями общественного транспорта, а также такси, которые допускают нарушения правил остановки и парковки на остановочных площадках», — говорится в сообщении.

Сотрудники Патрульной службы напоминают:

водителям автобусов необходимо осуществлять посадку и высадку пассажиров строго в отведенных местах, оставляя пространство для движения и остановки других автобусов;

водителям такси и частного транспорта категорически запрещается занимать остановочные площадки, предназначенные для общественного транспорта, создавая помехи его движению.

УПСМ Бишкека обращается к водителям с призывом соблюдать Правила дорожного движения и культуру поведения на дороге, поскольку от этого напрямую зависит безопасность и комфорт всех участников дорожного движения.