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Общество

Сколько промышленной продукции произвели предприятия Бишкека, рассказали в мэрии

Сегодня в мэрии Бишкека проходит коллегия по итогам 2024 года. Вице-мэр города Мирланбек Байгончоков сообщил, сколько промышленной продукции произвели предприятия столицы.

По его данным, произведено промышленной продукции на 88,8 миллиарда сомов. Это на 20,6 миллиарда больше по сравнению с 2023-м. В прошлом году экономический рост обеспечен практически всеми секторами экономики.

Удельный вес города в объеме производства промышленной продукции республики в 2024-м вырос на 1,1 процента и составил 15,2 процента (в 2023 году — 14,1 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318016/
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