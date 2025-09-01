Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 28 лет: история Айбарчын Абдыразаковой

Айбарчын Абдыразакова — одна из немногих девушек-пилотов Кыргызстана, которая разрушает стереотипы и каждый день доказывает, что нет ничего невозможного.

В интервью 24.kg девушка рассказала, как прошла путь от работы стюардессой до управления штурвалом самолета, какие трудности пришлось преодолеть и почему небо стало ее настоящим домом.

— Расскажите немного о себе: кто вы вне кабины самолета?

— Мне 28 лет, я родилась в городе Оше, в обычной простой семье. Вне кабины самолета я обычный человек, который старается прожить эту жизнь максимально интересно и с пользой для окружающих. Свободное от работы время я стараюсь проводить со своими близкими и родными, так как моя работа занимает большую часть моего времени. Я люблю гулять, разговаривать на философские темы и читать книги. С недавних пор я завела блог в Instagram, поэтому иногда я монтирую ролики, придумываю идеи для новых рилс.

— Что вас вдохновило выбрать эту профессию?

— Я с детства мечтала стать обладателем необычной профессии. Мне повезло, я рано определилась по жизни. В 18 лет я пошла работать, так как нужны были деньги и по счастливой случайности прошла собеседование в российскую авиакомпанию «Аэрофлот» и устроилась работать стюардессой. С первых дней я поняла, что авиация — это мир, в котором я хочу жить и работать. Я влюбилась в небо, полеты, самолеты. И сразу же начала обдумывать,как поступить на пилота. Изучила всю необходимую информацию и пошла поступать в Бугурусланское летное училище в России в 2019 году. Я успешно прошла все испытания и поступила. Так началась моя история.

Фото Айбарчын Абдыразаковой

Я согласна, что эта профессия достаточно редкая не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Меня вдохновил сам процесс полета, как эта «большая железная птица» ускоряется и устремляется ввысь. Ты взлетаешь над землей и невольно становишься участником жизни всей планеты: где-то кто-то радуется, кто-то плачет, а кто-то мечтает о небе — это ощущение непередаваемо. Я люблю контроль и быть за рулем процесса, это идеальная профессия, в которой я раскрываюсь как личность и профессионал.

— С какими реакциями окружающих вы сталкивались, когда говорили: «Я хочу быть пилотом»?

— Когда я только что-то начинаю затевать, меня мало интересует, что обо мне думают другие. Думаю, это мой главный принцип по жизни. Мои близкие меня поддержали и помогали не только поступить, но и успешно окончить, устроиться на работу и начать мою летную карьеру. Я родилась и выросла в такой семье, где мне с детства давали ощущение, что я особенная и самая лучшая, я могла свободно выражать свои мысли и чувства, выбирать, чем я хочу заниматься, и поэтому я мало раздумываю о реакции окружающих. Самое главное: мои близкие и родные меня поддерживают.

— Какие шаги нужно пройти, чтобы стать пилотом?

— Чтобы стать пилотом, для начала нужно проверить свое здоровье и посмотреть, подходите ли вы под все требования. 90 процентов людей не проходят именно по этому критерию: у кого-то проблемы со зрением, у кого-то с сердцем. Есть еще психологический отбор, вы сдаете различные тесты на реакцию, внимание и сообразительность. Как только вы прошли медкомиссию, можно собирать пакет документов, который можно найти на официальном сайте любого училища или университета. Дальше с этими документами идете в учебное заведение и записываетесь на экзамены. Кроме того, необходимо сдать испытание на физические способности, обычно это: бег на короткую и дальнюю дистанции, отжимания, подтягивания и прочее. Для того чтобы поступить, вы должны пройти все этапы успешно. Это очень сложный процесс, поэтому я советую готовиться к поступлению заранее за год.

— Расскажите про процесс обучения, как вы себя чувствовали в классе? Были ли единственной девушкой?

— Когда мы только поступили, нас было очень много девочек, если не соврать, где-то 10-15 человек. Мы поддерживали друг друга и помогали. На первом курсе у нас в группе были одни девочки, а потом нас расформировали. Это было забавное время. Мы были самой образцовой группой. Преподаватели в училище старались нам помогать и не оказывали нам никаких препятствий в учебе.

— Я уже привыкла. Я не испытываю никакого дискомфорта, наоборот мне это даже нравится. Я чувствую себя особенной и тешу свое самолюбие, просыпаются нарциссические черты. В нашей работе главное не пол, а личность человека, то насколько ты профессионал своего дела.

Мои коллеги уже привыкли. Поначалу это тоже для них, конечно же, было в новинку, но потом привыкли. Пассажиры часто очень сильно удивляются. Большинство восхищается и начинает интересоваться, как я стала пилотом.

Фото Айбарчын Абдыразаковой

— Самое сложное было устроиться на работу. Я окончила училище в нелегкое время: мир только оправился от ковида и был профицит кадров по всем фронтам, а в авиации тем более. Я испытывала большой стресс после окончания и относительно долго искала работу. Я с ужасом вспоминаю то время.

Но сдаваться — это не в моем стиле. Я достаточно самонадеянна и упряма, чтобы идти до конца во что бы то ни стало. Трудности меня закаляют и делают сильнее и сильнее. Были моменты, когда я была в отчаянии, но старалась всегда найти путь и решение проблемы.

Найти работу пилоту тяжело не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Главная причина: людей, желающих работать намного больше, чем рабочих мест. Поэтому очень большая конкуренция. Нужно быть не только самым умным, но и очень удачливым. Я знаю людей, которые годами пытались устроиться на работу. В Кыргызстане авиакомпаний считанное количество, рабочих мест очень мало. Для того чтобы устроиться на работу, я для начала собрала все необходимые документы и сертификаты, чтобы меня могли на следующий же день отправить на переобучение, потом я каждый день ходила по всем авиакомпаниям и обивала пороги, просилась на собеседование, чтобы они рассмотрели мою кандидатуру. В один из дней мне повезло.

— Это было незабываемо. Это был первый ознакомительный полет в Бугуруслане. Помню инструктор посадил меня рядом и мы взлетели. Именно в этот момент я окончательно убедилась, что управлять самолетом — это мое. Эти ощущения были незабываемые, до сих пор их помню.

— Как проходит ваш обычный рабочий день?

— Мой рабочий день выглядит таким образом: я рано утром просыпаюсь и готовлюсь к рейсу, обычно где-то за 3-4 часа до рейса. Собираюсь на рейс и еду в аэропорт. По дороге люблю заехать в свою любимую кофейню, взять вкусный капучино, слушать классную музыку. Затем мы проходим контроль и идем на самолет. Готовим самолет к вылету и ждем наших пассажиров. Когда все прибыли на борт, мы начинаем свою работу. Обычно мы летаем туда и обратно. То есть мы долетели до пункта назначения, высаживаем всех пассажиров и сразу же готовимся к обратному вылету. Прилетаем обычно в Бишкек уже поздно вечером, сдаем самолет и едем домой. Дома я обычно стараюсь сразу лечь спать и отдыхать побольше.

— Куда вы обычно летаете? Куда вам нравится летать и куда бы вы мечтали слетать?

В Кыргызстане мы в основном выполняем полеты по внутренним направлениям, это полеты в регионы. Также есть рейсы в ближнее зарубежье, в основном это полеты в города России.

На самом деле мне без разницы, куда летать, со временем все полеты сливаются в одно единое. Мне по душе полеты в город Ош: красота наших гор, перевалов и рельеф местности просто поражают. Наша страна необычайно красива, а с высоты птичьего полета просто божественна.

Я бы хотела слетать на Мальдивы и выполнить посадку на гидроплане на воду. Океан, остров, гидроплан и только я. Моя мечта — купить самолет и летать по островам, изучать мир.

— Какие качества, по-вашему, самые важные для пилота?

— Самое главное качество — это дисциплина и самоконтроль. В нашей работе важен порядок и четкость соблюдения всех правил. В какой то мере полезен перфекционизм. Мы постоянно учимся и сдаем экзамены, поэтому важно всегда учиться и вовремя закрывать все дедлайны.

— Я пришла в эту сферу не для того, чтобы доказывать что я лучше или хуже мужчин. Я пришла сюда, потому что я хочу летать. В моей жизни не было людей, которые бы говорили или просили, чтобы я что-то доказывала. Я очень дисциплинированный человек и стараюсь все выполнять как положено. Мои коллеги, наоборот, мне помогали все время, лишний раз что-то объясняли и рассказывали, за что я им очень благодарна.

— Какие у вас планы на карьеру в авиации?

— Я хочу развиваться дальше и, дай Бог, в будущем стать командиром корабля или командиршей. Я встретила человека, в которого безумно влюбилась и которым я безмерно восхищаюсь. Мне повезло, что мой жених меня во всем поддерживает и помогает, он понимает что моя работа очень много значит для меня. Моя работа и моя профессия — это моя гордость. Я очень горда тем, что я смогла достичь своих целей и стать пилотом. Это не только моя заслуга, но и заслуга тех немногих людей, которые были на моем пути и помогали мне. Я им всем очень благодарна.

— Что бы вы сказали девочкам, которые мечтают о профессии пилота?

— Не слушайте других и просто живите свою жизнь. Живите ярко, интересно и безумно. Будьте смелыми.