Общество

Температурные рекорды. Самым жарким 17 августа в Бишкеке было в 1975 году

Самым жарким 17 августа в Бишкеке было в 1975 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +37,4 градуса.

Самым холодным — в 1970-м, когда температура составила +9,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет 24,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 2024 года со среднемесячной температурой +26,2 градуса.

Самым холодным — август 1898-го со средней температурой +20,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 17 августа в столице облачно, ожидается дождь. Днем воздух прогреется до +28 градусов, а ночью - до +18.
