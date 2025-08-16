09:10
Температурные рекорды. Самым жарким 16 августа в Бишкеке было в 1975 году

Самым жарким 16 августа в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1975 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +37,2 градуса.

Самым холодным — в 1948-м, когда температура составила +8,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры августа для столицы составляет 24,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был август 2024 года со среднемесячной температурой +26,2 градуса.

Самым холодным — август 1898-го со средней температурой +20,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 16 августа в столице облачно, ожидается дождь. Днем воздух прогреется до +31 градуса, а ночью до +17.
