В Таласской области ремонтируют пропускной пункт «Чон-Капка»

В Манасском районе Таласской области ведутся работы по благоустройству территории и подъездных дорог к КПП «Чон-Капка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в рамках проекта подъездные дороги к КПП расширены с двух до четырех полос. На прилегающей территории асфальтируюти участки и наносят дорожную разметку. Все работы выполняет дорожная служба № 48.

Отмечается, что основная цель работ — предотвратить заторы автотранспорта и создать комфортные условия для пассажиров и водителей. Также продолжается подготовка для асфальтирования на территории парковки, устанавливаются металлические ограждения, разделяющие проезжую часть.