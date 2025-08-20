В двух районах Бишкека 21 августа отключат питьевую воду

В Бишкеке 21 августа с 10.00 до 21.00 прекратят подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Под отключение попадают участки, ограниченные улицами: Горького — Жукеева-Пудовкина — Ахунбаева — Койбагарова — Юнусалиева — Скрябина — Матросова — Медерова — Бектенова.

Фото мэрии города Бишкека. 21 августа временно отключат питьевую воду

Отключение водоснабжения связано с подготовкой к осенне-зимнему периоду и проведением работ по замене регулирующей арматуры.

Также ожидается отключение питьевой воды с 10.00 до 17.00 в селе Чон-Арык по улицам — Чодуронова и Береговая.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.