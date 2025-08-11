Прием в первый класс. В некоторых школах откроют дополнительные места

Для зачисления в первые и вторые классы детей, которые на сегодня не зарегистрированы ни в одной школе, в системе электронной записи откроют дополнительные места. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По данным ведомства, дополнительный прием на 2025/26 учебный год начнется 13 августа в 9.00 и будет доступен только для детей, которые по состоянию на 8 августа не были зарегистрированы ни в одной школе.

Для пользователей системы, чьи дети уже зарегистрированы в школу, функция отмены записи будет недоступна.

Родителям и законным представителям рекомендуется заблаговременно удостовериться, что свидетельство о рождении их ребенка отражается в разделе «Цифровые документы» у родителя в приложении «Тундук».

В Бишкеке места предусмотрены в школах № 3, 17, 20, 26, 62, 63, 64, 12, 23, 61, 65, 69, 70 и других.

С полным перечнем школ по республике, в которых будут открыты дополнительные места, можно ознакомиться по ссылке: /media/uploads/2025/08/09/ggzdfg.xlsx.

Минпросвещения также напоминает, что второй этап электронной записи детей в школу завершится 15 августа. Согласно открытым данным, на сегодня в первые и вторые классы зарегистрировали более 186,1 тысячи детей, более 103 тысяч мест еще вакантно.

После получения уведомления о зачислении ребенка в первый или второй класс до 5 сентября в общеобразовательную организацию необходимо сдать документы.